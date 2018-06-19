SkyUp подписал двухлетний контракт с ФК "Шахтер" на авиаперевозки

Авиакомпания SkyUp подписала с футбольным клубом "Шахтер" двухлетний контракт на авиаперевозки на внутренние и международные матчи.

"Это первое в истории Украины партнерство футбольного клуба и авиакомпании. Я уверен, что это сотрудничество будет успешным", - заявил генеральный директор ФК Сергей Палкин во время подписания договора.

Как сообщил сооснователь SkyUp Юрий Альба, "Шахтеру" предоставят самолет Boeing 737-700 на 149 мест 2002 года выпуска. Воздушное судно должно прибыть в Украину в первой декаде июля. Оно будет разукрашено в цвета перевозчика и футбольного клуба. В свободное от перевозок футбольной команды время самолет будет осуществлять регулярные рейсы для пассажиров авиакомпании.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

По словам Ю.Альбы, в июле компания планирует открыть продажи на внутренние рейсы в Одессу с Киева и с Харькова, а также на международные рейсы с Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.