Спорт

17:15 18.06.2018

Футболисты сборной Швеции обыграли Южную Корею в матче ЧМ-2018

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Сборная Швеции по футболу в понедельник обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 (ЧМ-2018).

Встреча группы F прошла на стадионе в Нижнем Новгороде, на трибунах присутствовали 42,3 тыс. зрителей.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме на 65-й минуте центральный защитник сборной Швеции Андреас Гранквист забил гол, реализовав пенальти.

Ранее в группе F сборная Мексики обыграла команду Германии со счетом 1:0.

В следующем матче 23 июня сборная Южной Кореи сыграет с командой Мексики, а сборная Швеции в тот же день встретится с Германией.

Теги: #швеция #чм_2018 #южная_корея #футбол
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