Спорт

01:22 17.06.2018

Сборная Хорватии победила Нигерию в матче ЧМ-2018

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Сборная Хорватии по футболу одержала победу над национальной командой Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча группы D завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

На 32-й минуте Хорватия вышла вперед благодаря автоголу нигерийца Одженекаро Этебо. На 71-й минуте Лука Модрич, реализовав пенальти, удвоил счет.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу. По 1 очку имеют сыгравшие друг с другом вничью Аргентина и Исландия. У Нигерии 0 очков.

Теги: #чм_2018 #футбол
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