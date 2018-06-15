Спорт

18:24 15.06.2018

Роналду получил два года тюрьмы условно

1 мин читать
Роналду получил два года тюрьмы условно

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского "Реала" нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу, 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на Чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Теги: #роналду
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Роналду не исключил уход из "Реала" после победы в финале ЛЧ

Роналду стал пятикратным обладателем "Золотого мяча"

УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

Криштиану Роналду отвергает обвинения испанских властей в неуплате налогов

ФК "Реал" уверен, что Роналду докажет свою невиновность

Власти Испании обвинили Роналду в неуплате налогов на 15 млн евро

Криштиану Роналду грозит пять лет тюрьмы за неуплату налогов

Представители Роналду отрицают выдвинутые против него обвинения в изнасиловании

Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду

Криштиану Роналду в четвертый раз получил "Золотой мяч"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Уругвая победила команду Египта в матче ЧМ-2018

Матч открытия ЧМ-2018 посмотрело 4 млн украинских зрителе

НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Правозащитники предостерегают украинских фанатов от возможных конфликтных ситуаций в РФ во время ЧМ-2018

Жданов возмущен участием закарпатской команды "Карпаталья" в турнире с командами от непризнанных государств

Президент ФИФА Инфантино думает, баллотироваться ли на новый срок

Румынская теннисистка Халеп впервые выиграла "Ролан Гаррос"

Уже почти 6 тыс. украинцев имеют билеты на ЧМ-2018 в России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА