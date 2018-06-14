Спорт

17:18 14.06.2018

НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

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НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблениях должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - сообщает НАБУ на странице в соцсети Facebook в четверг.

Сведения внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия… В соответствии со ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - напомнили в НАБУ.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который также является первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщил интернет-изданию hromadske.ua, что расследование НАБУ касается президента Федерации футбола Украины (ФФУ), народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко.

При этом Н.Холодницкий добавил, что видит потенциальный конфликт интересов для себя в этом деле, поскольку он является заместителем председателя ФФУ.

"Я подал рапорт генеральному прокурору с просьбой отстранить меня от осуществления процессуального руководства в этом производстве, поскольку вижу потенциальный конфликт интересов", - пояснил он.

Ранее телепроект журналистских расследований BIHUS.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце прошлого года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.

Теги: #злоупотребления #госбюджет #поля #набу #ффу #футбол
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