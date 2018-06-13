Спорт

15:14 13.06.2018

Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу

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Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера сборной Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба национальной команды.

На посту наставника сборной Ф.Йерро заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно в среду.

Как сообщалось, Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Х.Лопетеги после того, накануне он подписал контракт с мадридским "Реалом".

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня. Соперником будет команда Португалии.

Теги: #реал #йерро #фернандо_йерро #футбол
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