Спорт

17:37 11.04.2018

Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров 23-29 июля

Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров 23-29 июля

Кабинет министров Украины поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения Чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров 23-29 июля в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Поручение адресовано Киевской горадминистрации, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Министерству здравоохранения, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Службе безопасности Украины.

Вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко поручено проинформировать Международный олимпийский комитет и Международную федерацию плаванья о данном решении правительства Украины.

Как сообщалось, неделей ранее Кабинет министров поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения чемпионата Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов, проведение которого запланировано в Киеве на 21-29 апреля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин передал стадион "Металлист" под управление Харьковской ОГА

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании вслед за Британией могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Порошенко выступает за бойкот ЧМ-2018 по футболу в России

Слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались политиков, а не футболистов - британский МИД

Дело с отравлением Скрипаля может повлиять на участие Британии в чемпионате мира по футболу в России - Джонсон

Глава Минспорта Украины призвал соотечественников не ехать в Россию на ЧМ-2018

Жеребьевка определила группы первого этапа ЧМ-2018

UA: Перший не будет транслировать жеребьевку ЧМ по футболу-2018

Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018

Кабмин создал Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта

ПОСЛЕДНЕЕ

"Рома" сенсационно выбила "Барселону" из Лиги чемпионов

Пятов продлил контракт с "Шахтером" на 2,5 года

"Динамо" разгромило "Зарю", "Шахтер" обыграл "Верес"

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

УЕФА открыл дело за использование болельщиками "Ромы" флага "ДНР" на матче против "Шахтера"

"Ливерпуль" разгромил "Ман Сити", "Барселона" – "Рому" в 1/4 финала ЛЧ

"Реал" разгромил на выезде "Ювентус" в четвертьфинале ЛЧ

Семь стран вошли в число претендентов на проведение Олимпиады-2026 - МОК

Норвежский биатлонист Бьорндален завершил карьеру

Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за мельдония

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА