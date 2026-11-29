Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) перенесла до Мексики перший етап Кубка світу зі стрибків у воду 2027 року, який мав відбутися в Канаді, через позицію канадського уряду щодо допуску російських і білоруських спортсменів, повідомила федерація.

"Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) визнає нещодавні заяви уряду Канади, які чітко свідчать про те, що російським та білоруським спортсменам, якщо вони не змагатимуться як нейтральні спортсмени згідно зі своїми умовами, не буде дозволено в'їжджати до Канади для участі у запланованих змаганнях", – йдеться на сайті World Aquatics.

Змагання відбудуться в заплановані терміни – 25-28 лютого 2027 року, але в іншій країні.

Також World Aquatics виключила з календаря четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання, запланований у Канаді на 29 квітня – 1 травня 2027 року. Наразі федерація шукає нового організатора змагань.

Уряд Канади 3 листопада 2026 року заявив, що не допускатиме офіційного представництва Росії та Білорусі на міжнародних спортивних змаганнях під їхніми національними прапорами, символікою та гімнами, доки триває російська агресія проти України за підтримки Білорусі. Міністерка імміграції Канади має застосовувати передбачені законодавством повноваження для індивідуального розгляду та недопуску російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб, які мають намір виступати під національною символікою. Водночас участь окремих спортсменів у нейтральному статусі залишається можливою.

У квітні 2026 року World Aquatics змінила правила допуску спортсменів із російським і білоруським спортивним громадянством: дорослим спортсменам дозволили виступати на змаганнях федерації на тих самих умовах, що й представникам інших країн, зокрема під національними прапорами та з гімнами.