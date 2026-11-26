Росія вдруге пошкодила Палац спорту "Локомотив" у Харкові, повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

"Уже вдруге росія б'є по Палацу спорту "Локомотив" у Харкові. Тут тренувалися сотні спортсменів, наша національна збірна з артистичного плавання. Тепер – пошкоджений фасад, зруйновані внутрішні мережі, вибиті вікна. На щастя, ніхто зі спортсменів не постраждав", – написав Бідний в мережі Facebook і поділився відео руйнувань.

Міністр зазначив, що масштаб руйнувань спортивних об'єктів росте щодня, тому на кожній зустрічі з міжнародними партнерами він закликає їх долучатися до відновлення.

"Росія продовжує нищити український спорт й водночас вимагає, щоб її повернули на міжнародні спортивні арени. Це цинізм, який не можна ігнорувати. За таких обставин про повернення росії до світового спорту не може бути й мови. І ми продовжуємо це відстоювати", – наголосив він.