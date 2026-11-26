Міністерство молоді і спорту України затвердило нові критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту.

Згідно з наказом №7125 від 18 листопада, встановлено, що підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Зокрема, під критерії критичності підпадають: національні спортивні федерації – члени міжнародних спортивних федерацій з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, Національний олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України; державні підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінспорту та беруть участь у реалізації основних завдань, функцій та політик міністерства.

Також під критерії підпадають: бази та центри олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, підприємство, що забезпечує обслуговування бази паралімпійської та дефлімпійської підготовки, фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни та осіб з інвалідністю; установи, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю; спортивні клуби з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, які беруть участь в офіційних чемпіонатах України або юридичні особи, яким національні спортивні федерації делегували права щодо організації офіційних чемпіонатів України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, уряд 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, а також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

За результатами перегляду критеріїв, міністерства мають провести аналіз відповідності підприємств цим критеріям, а у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство було визначено критичним, скасувати рішення про визначення їх критично важливими.