Національна баскетбольна асоціація (НБА) готує проєкт з будівництва та реконструкції баскетбольних арен і прилеглої спортивно-розважальної інфраструктури в Європі на суму не менше EUR10 млрд, йдеться в її пресрелізі.

Для підтримки проєкту ліга залучає провідні світові компанії з великим досвідом інвестування в Європі та інфраструктуру, зокрема Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, JPMorgan Chase & Co., Sixth Street та Stonepeak.

Ініціатива спрямована на підтримку запуску нової професійної баскетбольної екосистеми в Європі у 2027 році, яку НБА та Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) розраховують сформувати за рахунок надання клубам і власникам доступу до капіталу та експертизи для будівництва сучасних арен.

"Ми самі спостерігали, як сучасні арени та супутня інфраструктура навколо них можуть перетворити баскетбольні клуби та прилеглі території, – заявив комісар НБА Адам Сільвер. – Готуючись запустити нову лігу в Європі разом із ФІБА, ми бачимо серйозну можливість допомогти клубам у будівництві об'єктів, які водночас будуть продовженням унікальних традицій європейського баскетболу, піднімуть на новий рівень враження вболівальників і стануть місцем проведення ще багатьох заходів".

За оцінками Sports Consultancy, внесок нової ліги в європейський ВВП у вигляді валової доданої вартості може перевищити EUR24 млрд за перші десять років роботи.

У Європі вже існує престижна баскетбольна Євроліга. У жовтні її учасники відмовилися від об'єднання з європейським проєктом НБА.