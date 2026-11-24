Пропозиція Єврокомісії (ЄК) щодо заборони спортсменам з РФ брати участь у змаганнях в ЄС під російським прапором може дати Німеччині можливість не допустити участі російської збірної до чемпіонату світу з хокею 2027 року, повідомляє у вівторок Bloomberg з посиланням на джерела.

"Ініціатива заборонить спортсменам виступати під прапором РФ у ЄС... Така зміна може спростити роботу над виключенням Росії з турніру", – пише агентство з посиланням на слова офіційних осіб, обізнаних із ситуацією.

У матеріалі підкреслюється, що, навіть якщо країни-члени ЄС приймуть пропозицію ЄК, російська збірна все ще могла б виступити на змаганнях, однак лише під нейтральним прапором.

Разом з тим Bloomberg зазначає, що Німеччина розглядає й можливість відмовитися від проведення чемпіонату, оскільки кілька країн заявили, що не гратимуть у матчах проти збірної РФ.

У понеділок голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір не допускати на свою територію російських спортсменів, які виступають під прапором РФ, а також заборонити демонстрацію російської символіки та обмежити участь РФ у спортивних організаціях Європи.

Раніше представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що ФРН буде вкрай непросто провести чемпіонат світу з хокею через загрози бойкоту у зв'язку з допуском на нього збірної Росії.