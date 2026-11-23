Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен привітала пропозицію Єврокомісії не допускати до спортивних змагань спортсменів, які виступають під російською національною символікою.

"Сьогодні Комісія підтримала позицію Фінляндії, запропонувавши усунути від спортивних змагань спортсменів, які виступають під російською національною символікою", – написала вона в соцмережі Х.

На думку Валтонен, дозволяти російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, поки Росія посилює військові дії в Україні та відмовляється від припинення вогню, "було б образою для почуття справедливості".

Як повідомлялося, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти РФ, який передбачає, зокрема, заборону на участь у змаганнях у ЄС російських команд і спортсменів під російським прапором, а також на демонстрацію офіційної російської символіки.