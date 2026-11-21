Капітан збірної Англії з футболу Гаррі Кейн пропустить "найближчі кілька місяців" через розрив зв'язок, повідомляє Associated Press.

Нападник дістав травму в матчі "Баварії", кольори якої він захищає, проти "Кельна", що завершився з рахунком 1:1.

У заяві "Баварії" йдеться, що Кейн порвав зв'язки лівого гомілковостопного суглоба.

Як зазначає AP, Кейн упав після зіткнення із захисником "Кельна" Йоелем Шмідом. Англієць спробував продовжити гру, але незабаром попросив заміну.

Він виступає за "Баварію" з 2023 року, його контракт підписано до червня 2029 року. Минулого місяця англійський нападник отримав "Золотий м'яч".