Міністерство молоді та спорту, Федерація технологічного спорту та F-Drones Simulator підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якого школи отримають доступ до програмного забезпечення для тренувань. Про це Федерація техноспорту повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

"Нові можливості для розвитку технологічного спорту в українських школах! Міністерство молоді та спорту, Федерація технологічного спорту та F-Drones Simulator підписали Меморандум про співпрацю. Завдяки партнерству школи отримають доступ до спеціалізованого програмного забезпечення для тренувань, а вчителі - можливості для навчання та участі в майстер-класах", - йдеться в пості.

Як зазначили в Федерації, технологічний спорт цього року вперше увійшов до проєкту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги".

"Це важливий крок до того, щоб зробити технологічний спорт доступнішим для школярів та створити більше можливостей для розвитку їхніх практичних навичок. Одним із напрямів цієї роботи є всеукраїнський проєкт "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги", до якого цього року вперше увійшов технологічний спорт", - зазначили в федерації.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Україні пройшли перші у світі дистанційні змагання з дрон-рейсингу, які організувала Федерація технологічного спорту спільно з компанією F-Drones. Дрони перебували на полігоні в одній області, а пілоти керували ними в реальному часі за сотні кілометрів.