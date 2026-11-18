Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль візьме участь у Світовій тенісній лізі (World Tennis League), п'ятий сезон якої відбудеться у період з 17 по 20 грудня в індійському місті Бенгалуру.

Про участь українки в майбутніх змаганнях повідомила Світова тенісна ліга (WTL) на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у середу.

"Колишня третя ракетка світу та півфіналістка трьох із чотирьох турнірів Великого шолома, Еліна Світоліна повертається, щоб запалити корт у 5-му сезоні Світової тенісної ліги!", – йдеться в повідомленні.

Окрім Еліни Світоліної, на офіційній сторінці WTL вже оголосили імена ще 15 учасників змагань, які відбудуться на тенісному стадіоні Соманахалли Маллайї Крішни (KSLTA) в індійському Бенгалуру.

Світоліна також виступала в попередньому сезоні турніру у 2025 році у складі команди VB Realty Hawks. Тоді переможцем змагань стала команда Aussie Mavericks Kites, за яку грала українська тенісистка Марта Костюк.

Джерело: https://www.instagram.com/reel/Df4Ftw4vV1p/?lqvp=MTh1Y2Vib3I5c2MzNw%3D%3D