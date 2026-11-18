Літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі (США) пройдуть під гаслом "Stars Align" (Зорі сходяться), повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Гасло "Stars Align" покликане передати ідею об'єднання людей завдяки спорту та особливого моменту, коли багаторічна праця, відданість справі й можливості зустрічаються на одній спортивній арені. Воно адресоване не лише спортсменам, а й тренерам, волонтерам, організаторам, партнерам та вболівальникам, які долучаться до проведення Ігор", – йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що відеопрезентація гасла створена під музичний супровід композиції "Can't Stop" гурту Red Hot Chili Peppers. У ролику поєднали знакові моменти Олімпійських ігор, відомі локації Лос-Анджелеса, зокрема Голлівудський знак та обсерваторію Гріффіта, а також краєвиди й культурне розмаїття міста.

В комітеті нагадали, що Олімпіада в Ріо-де-Жанейро у 2016 році проходила під гаслом "A New World" ("Новий світ"), Токіо-2020 – "United by Emotion" ("Об'єднані емоціями"), а Париж-2024 – "Games Wide Open" ("Ігри відкриті для всіх").

Серед запланованих особливостей – найбільш гендерно збалансовані Олімпійські ігри в історії та забезпечення представництва жіночих команд не меншою кількістю, ніж чоловічих, у кожному командному виді спорту. Планується, що участь в Іграх візьмуть понад 15 000 найсильніших атлетів світу.

Як повідомлялося, наступні літні Олімпійські ігри (LA28) відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі (США). Лос-Анджелес утретє прийматиме Олімпійські ігри – після 1932 та 1984 років. LA28 також стануть першими Іграми з 1948 року, для проведення яких не планують будувати нову постійну спортивну інфраструктуру.

Планується, що участь в Іграх візьмуть понад 15 тис. найсильніших атлетів світу. У програмі – 351 дисципліна, що на 22 більше, ніж у Парижі-2024. Загальна квота – 10 500 атлетів. Додатково виділено ще 698 місць на 5 нових видів спорту, запропонованих організаторами: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакрос і сквош.

Серед запланованих особливостей – найбільш гендерно збалансовані Олімпійські ігри в історії та забезпечення представництва жіночих команд не меншою кількістю, ніж чоловічих, у кожному командному виді спорту.