Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до першої десятки оновленого світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) в одиночному розряді, посівши шосту та десяту позиції відповідно.

Згідно з рейтингом, оприлюдненим на офіційному сайті WTA, Світоліна має 5921 очко, а Костюк – 3910 очок.

Обидві українки зберігають місця серед десяти найсильніших тенісисток світу за підсумками оновлення рейтингу.

За статистикою WTA за 2026 рік, призові Світоліної становлять $6 022 470. Упродовж сезону вона здобула 51 перемогу та зазнала 17 поразок. Костюк заробила $4 580 897, її статистика – 35 перемог і 15 поразок.

Як повідомлялося, раніше Світоліна поступилася "нейтральній" Миррі Андрєєвій у фіналі підсумкового турніру WTA Finals із рахунком 5:7, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин.