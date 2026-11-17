Уряд Норвегії відмовляє російським і білоруським спортсменам у в'їзді до країни для участі в змаганнях.

"Уряд не хоче сприяти приїзду російських і білоруських професійних спортсменів до Норвегії для участі в змаганнях. Тому Міністерство юстиції та громадської безпеки сьогодні доручило Директорату з питань імміграції (UDI) та Національному управлінню поліції (POD) вислати російських і білоруських професійних спортсменів, які виступають під російськими, білоруськими або нейтральними прапорами, а також супровідний допоміжний персонал. Інструкція набирає чинності негайно", – йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції та громадської безпеки.

"Лейбористський уряд хоче посилити й без того обмежувальну візову політику. UDI та POD тепер зобов'язані висилати російських і білоруських професійних спортсменів, а також супровідний персонал, якщо вони приїжджають до Норвегії для участі у спортивних змаганнях. У результаті цієї інструкції візи цій групі також не видаватимуться", – наводяться слова міністра юстиції та громадської безпеки Астрі Аас Гансен.

Заяви на візу, що розглядаються імміграційними органами, розглядатимуться відповідно до чинних інструкцій.

Нові правила не передбачають підстав для заборони в'їзду та проживання громадянам Росії та Білорусі, які мають чинні дозволи на проживання в країні Шенгену, зазначає міністерство юстиції та громадської безпеки.