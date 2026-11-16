Фехтувальниця Харлан після дворічної перерви поновить спортивну кар'єру

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан оголосила про повернення до змагань після дворічної перерви, вона вийде на доріжку на Гран-прі Орлеана з фехтування на шаблях у Франції.

"Це була велика пауза. Весь цей час мені хотілося сказати: "I'll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі", – пояснила Харлан на своїй сторінці в Іnstagram.

"Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" – додала вона.

Останній старт Харлан провела в грудні 2024 року на Гран-прі в Орлеані. Після цього на частину змагань українка їздила як тренерка. У червні 2025 року у Федерації фехтування України повідомили, що спортсменка пропустить сезон і відпочиватиме від змагань. А в лютому 2026 року Харлан оголосила про вагітність. Згодом у неї та її партнера, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, народилася донька.