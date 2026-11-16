Казахстан прийме тренувальні збори для дітей-спортсменів з України – Бідний

Посольство Казахстану в Україні готове допомогти з тренувальними зборами для українських дітей-спортсменів в Казахстані, щоб надати їм можливість тренуватися в безпечних та комфортних умовах, повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

"Казахстан уже неодноразово приймав на оздоровлення українських дітей, зокрема з прифронтових громад, і планує продовжувати цю ініціативу. Тепер обговорили можливість розширити таку підтримку й на дитячі спортивні команди", – написав Бідний в соцмережі Facebook за результатами зустрічі з послом Казахстану в Україні Толєжаном Барлибаєвим.

Сторони також обговорили майбутній візит Бідного до Астани для участі в засіданні Виконавчого комітету WADA.

"Планую зустрітися з міністром туризму і спорту Казахстану та ознайомитися з їхнім досвідом трансформації спортивної освіти і науки", – зазначив міністр.