Українка Жаркова встановила новий світовий рекорд із фрідайвінгу на 124 метри на одному вдиху з моноластою

Українська фридайверка Наталія Жаркова встановила новий світовий рекорд із фрідайвінгу під час міжнародних змагань Blue Element 2026 біля узбережжя острова Домініка в Карибському морі, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Українська спортсменка занурилася на 124 метри на одному вдиху з моноластою та перевершила попередній світовий рекорд – 123 метри, який тримався майже три з половиною роки", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для спортсменки це перший світовий рекорд у дисципліні з моноластою та вже дев'ятий світовий рекорд у спортивній кар'єрі.

Фридайвінг – вид підводного спорту, у якому спортсмен занурюється на затримці дихання без використання акваланга.

Як повідомлялося, у серпні Жаркова встановила новий світовий рекорд з вільного занурення по тросу на 107 метрів на Чемпіонаті світу CMAS в Гондурасі Роатан (Гондурас).