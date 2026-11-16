Мінспорту: понад 900 тис. учасників подалося на новий сезон шкільних та студентських ліг "Пліч-о-пліч"

Завершилася реєстрація на нові сезони всеукраїнських шкільних і студентських ліг "Пліч-о-пліч", участь у змаганнях візьмуть понад 56 тис. команд, що складають понад 900 тис. школярів і студентів з усіх областей України, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"До четвертого сезону шкільних ліг долучилися команди з понад 8500 закладів загальної середньої освіти, а до другого сезону студентських ліг – із майже 150 закладів вищої освіти", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що шкільні змагання проходитимуть у п'ять етапів із 13 видів спорту: баскетболу, баскетболу 3×3, волейболу, гандболу, кросового біатлону, легкої атлетики, настільного тенісу, регбі-5, спортивного орієнтування, технологічного спорту, футболу, черліденгу та шахів.

У студентських лігах передбачено чотири етапи змагань. Команди закладів вищої освіти виборюватимуть чемпіонські титули з чотирьох видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу та черліденгу.

Як повідомлялося, у першому сезоні "Пліч-о-пліч" взяли участь майже 300 тис. школярів, а в другому – близько 700 тис, а третій сезон об'єднавши майже мільйон учасників зі всієї країни.