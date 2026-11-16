Київському Палацу спорту присвоїли ім'я тренера Турчина і відкрили меморіальну дошку

Київському Палацу спорту присвоїли ім'я видатного тренера з гандболу Ігоря Турчина, а також встановили меморіальні дошки на честь Турчина та команди "Спартак", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у понеділок на Спортивній площі відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок на честь Ігоря Турчина та команди "Спартак". Також відбулося відкриття зірки команді "Спартак" на "площі зірок". Палац спорту був однією з головних арен, де виступав "Спартак".

У заході брали участь міністр молоді та спорту Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт та президент Федерації гандболу України Андрій Мельник.

Крім того, у понеділок в Києві пройде пресконференція "Ігор Турчин. 90 років від дня народження: вшанування легендарного тренера та презентація пам'ятних проєктів", на якій представлять книгу "Ігор Турчин – вихователь королев", ювілейний поштовий блок, суддівський жетон "Турчин – Турчина" та макет скульптурної композиції.

Турчин народився 16 листопада 1936 року. Очолював київський "Спартак" із 1969 року, і під його керівництвом команда 20 разів вигравала чемпіонат СРСР і 13 разів – Кубок європейських чемпіонів. Також жіноча збірна СРСР з гандболу під керівництвом Турчина виграла три олімпійські медалі, зокрема два золота, а на чемпіонатах світу команда п'ять разів ставала призеркою: двічі вигравала золото, двічі – срібло та одного разу – бронзу. У 1976 році його визнали найкращим тренером світу.

Турчин помер у 1993 році під час матчу Кубка європейських чемпіонів у Бухаресті. Похований у Києві на Берковецькому кладовищі.

Як повідомлялося, у 2016 році вулицю Василя Блюхера у Києві було перейменовано на вулицю Ігоря Турчина.

У жовтні 2026 року Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України підтримала ідею перейменування Палацу спорту на честь Турчина.