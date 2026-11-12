Фінляндія обмежить в'їзд російським спортсменам для участі в міжнародних змаганнях – Бідний

Фінляндія обмежить в'їзд російським спортсменам для участі в міжнародних змаганнях, навіть тим, які виступають у нейтральному статусі, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Фінляндія обмежує в'їзд російським спортсменам для участі в міжнародних змаганнях. Навіть тим, які виступають у нейтральному статусі. Лише минулого тижня я наголошував на важливості таких обмежень під час зустрічі з міністром спорту Фінляндії Мікою Поуталою. Вдячний, що тепер це рішення втілюється на практиці", – написав він у Facebook у четвер.

Бідний наголосив на особливій актуальності цього рішення напередодні старту Кубка світу з лижних гонок, який Фінляндія прийматиме наприкінці листопада.

За словами міністра, наразі щоб таких рішень ставало більше цього місяця планується участь у зустрічі міністрів спорту держав ЄС в Брюсселі. "Також порушуватиму питання недопущення російських і білоруських спортсменів та їхньої державної символіки ні змаганнях. Такі обмеження мають стати частиною узгодженої європейської політики", – наголосив Бідний.

Міністр також висловив вдячність Фінляндії, а також Польщі, Естонії, Швеції, Чехії, Латвії, Литві, Нідерландам, Канаді та іншим країнам, які на національному та міжнародному рівнях підтримують і впроваджують обмеження щодо присутності Росії у світовому спорті. "Для нас особливо цінно, що спільна робота з партнерами підкріплюється реальними діями", – наголосив він.