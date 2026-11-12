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Фінляндія з 16 листопада посилює обмеження на в'їзд для російських спортсменів

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Фінляндія з 16 листопада посилює обмеження на в'їзд для російських спортсменів
Фото: Pixabay

Фінська влада ухвалила рішення з 16 листопада запровадити обмеження на в'їзд на територію країни для російських спортсменів, а також інших громадян РФ, які можуть прибути до країни за візами, що видаються для короткострокової діяльності, йдеться в пресрелізі МЗС Фінляндії.

"Фінляндія посилює обмеження щодо в'їзду до країни російських громадян (...) Нові заходи застосовуватимуться щодо короткострокової роботи за візою, зокрема професійних спортсменів. З 16 листопада 2026 року влада діятиме відповідно до нового рішення під час розгляду заяв на візу та оцінювання умов для в'їзду й короткострокового перебування", – зазначається в документі.

Заходи стосуватимуться російських громадян незалежно від того, з якої країни вони в'їжджають до Фінляндії і чи прямують вони до Фінляндії або через неї до інших країн Шенгенської зони.

"Обмеження також застосовуватимуться щодо прибуття російських атлетів та інших професійних спортсменів. Обмеження на в'їзд діятимуть і щодо спортсменів, які виступають у нейтральному статусі", – уточнюється в заяві.

Згідно з нею, надалі російські громадяни зможуть працювати за шенгенською візою у Фінляндії лише в галузях, життєво важливих для інтересів країни, як-от забезпечення постачання товарів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#обмеження #спортсмени #росія #фінляндія
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