Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд, занурившись на 90 метрів без ласт

Українська фрідайверка Катерина Садурська стала першою жінкою у світі, яка занурилася на глибину 90 метрів без ласт, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні з постійною вагою без ласт (CNF), про що спортсменка повідомила у власному дописі в соціальній мережі Threads у четвер.

Рекордне занурення відбулося 11 листопада під час міжнародних змагань AIDA Blue Element November 2026 на Карибах. Садурська подолала 90 метрів на одному вдиху, без додаткового спорядження.

Це десятий світовий рекорд української спортсменки в цій дисципліні за останні чотири роки. Свій перший рекорд вона встановила у 2023 році на глибині 73 метри. Нинішній результат перевищує показник найближчої конкурентки на 11 метрів, який становить 79 метрів.

"Сьогодні прокинулась і стала першою жінкою в історії, що пірнула на 90 метрів без ласт", – написала Садурська.

У липні цього року спортсменка намагалася встановити рекорд на глибині 89 метрів, однак через травму, необхідність лікування та курс антибіотиків вийшла на старт у виснаженому стані. Під час спроби вона вперше за десять років спортивної кар'єри пережила втрату свідомості на фініші та отримала дискваліфікацію. "Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки", – зазначила фрідайверка.

Садурська також розповіла, що через відсутність можливостей для глибоководних занурень в Україні під час повномасштабної війни змушена постійно переїжджати між країнами, підпорядковуючи підготовці особисте життя.

Новий рекорд спортсменка присвятила українським захисникам, наголосивши, що її досягнення має нагадувати світові про стійкість українського народу.

"Моя спроба сьогодні – це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій", – наголосила Садурська.

Як наголошується, Катерина Садурська є учасницею Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро та 11-разовою чемпіонкою.