Послаблення спортивних санкцій проти РФ є неприйнятним і аморальним – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході зустрічі міністрів закордонних справ держав "великої сімки" (G7) привернув увагу до використання Росією міжнародних спортивних змагань для виправдання воєнних злочинів, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Особливу увагу приділили спробам Росії відбілити свої воєнні злочини через міжнародні спортивні змагання. Наголосив, що будь-яке послаблення спортивних санкцій є неприйнятним і аморальним, поки Росія продовжує агресію", – наголосив Сибіга.

В МЗС підкреслили, що Україна виступає проти будь-якого послаблення спортивних санкцій та участі російських і білоруських спортсменів у великих міжнародних заходах.