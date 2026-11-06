Уже 8 країн заявили про відмову від матчів проти російських хокейних збірних – Бідний

Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Австрія, Норвегія і Латвія вже заявили про відмову від матчів проти російських хокейних збірних, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Дедалі більше країн відмовляються грати проти російських хокейних збірних і запроваджують власні обмеження. Вдячні партнерам за відстоювання принципової позиції, попри рішення Спортивного арбітражного суду щодо повернення росіян до міжнародних змагань. Вісім країн – Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Австрія, Норвегія, Латвія – вже заявили про відмову від матчів проти російських збірних. Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі", – написав Бідний в мережі Facebook.

Він наголосив, що поки Росія вбиває українців, руйнує мирні міста та погрожує Європі, її повернення до міжнародного спорту є неприпустимим.

"Жодне рішення арбітражу не змінює того, що Росія залишається країною-агресором. І міжнародний спорт не має стати майданчиком для відбілювання її злочинів. Дякуємо країнам і міжнародним федераціям, які відстоюють цю позицію. Закликаємо інші країни також долучатися!", – додав він.

Як повідомлялося, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення, яке дозволило російським збірним брати участь у чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею. Фінляндія заявила, що не гратиме проти Росії, доки триває війна.

Канада зберігає повну заборону на в'їзд та виступи спортсменів із Російської Федерації та Білорусі під прапорами їхніх держав на канадській території, зокрема на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, протягом усього часу збройної агресії проти України.