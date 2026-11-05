Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду оголосив, що завершує виступи за національну збірну Португалії.

Своє рішення 41-річний спортсмен озвучив у відеозверненні в соцмережах.

У складі збірної Португалії Роналду вигравав чемпіонат Європи та двічі – Лігу націй УЄФА. Він ставав переможцем клубних турнірів у складі "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса", "Аль-Насра", за який зараз виступає.

19 жовтня Федерація футболу Португалії на місяць відсторонила Роналду від матчів за збірну країни за те, що він самовільно залишив її табір. Футболіст тоді вибачився за свій вчинок і висловив готовність продовжити виступи за збірну.