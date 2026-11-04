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Спорт

Канада зберегла заборону на участь спортсменів із РФ і Білорусі у молодіжному ЧС із хокею – прем'єр Канади Карні

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Канада зберегла заборону на участь спортсменів із РФ і Білорусі у молодіжному ЧС із хокею – прем'єр Канади Карні
Фото: Pixabay

Канада зберігає повну заборону на в'їзд та виступи спортсменів із Російської Федерації та Білорусі під прапорами їхніх держав на канадській території, зокрема на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, протягом усього часу збройної агресії проти України, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні у середу вночі.

"Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану, жахливу війну в Україні. Доки це триває, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді. Тож якщо ви запитуєте конкретно про молодіжний чемпіонат світу (World Juniors – ІФ-У), росіян там не буде", – сказав Карні.

За словами Карні, обмежувальні заходи щодо представників обох держав-агресорів діятимуть до припинення бойових дій проти України.

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Редактор · Політичні новини
#білорусь #заборона #канада #рф
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