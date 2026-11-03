Хокейні федерації Данії, Латвії, Норвегії та Швеції відмовилися грати проти збірних Росії у змаганнях IIHF – ЗМІ

Чотири національні хокейні федерації оголосили про бойкот матчів проти російських команд у міжнародних змаганнях, відреагувавши на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення Росії до турнірів під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Про відповідні рішення у вівторок повідомили хокейні федерації Данії, Латвії, Норвегії та Швеції, посиливши опозицію поверненню Росії до міжнародного хокею, повідомляє The New York Times.

Норвезька хокейна федерація заявила, що не гратиме проти Росії на чемпіонаті світу в Німеччині у травні 2027 року, водночас решта матчів її збірної відбудуться за розкладом. "Наша позиція щодо необхідності відсторонення Росії від усіх міжнародних чемпіонатів доти, доки триває війна в Україні, залишається незмінною", – наголосили у федерації.

Там пояснили, що рішення ухвалене з огляду на відповідальність за безпеку та добробут гравців, персоналу команд і їхніх родин. За оцінкою федерації, проведення матчів проти Росії за нинішніх обставин може створити значні ризики для гравців і працівників команд.

Данський хокейний союз також заявив, що не братиме участі в запланованих матчах проти Росії в турнірах IIHF, але зіграє всі інші матчі. Згодом аналогічні рішення оприлюднили федерації Латвії та Швеції.

Про відмову грати з російськими командами вже повідомили Раді IIHF – виконавчому органу федерації, який проводить дводенне засідання, щоб визначити порядок виконання рішення CAS.

Як зазначає видання, повернення російських команд ускладнюється також позицією потенційних організаторів змагань і спонсорів. Зокрема, фінське місто Турку заявило, що відмовиться від співорганізації молодіжного чемпіонату світу 2028 року, якщо Росія братиме в ньому участь, а війна в Україні на той час триватиме. Шведська компанія AJ Producter, яка протягом 37 років спонсорувала чоловічий чемпіонат світу, також повідомила про припинення співпраці. У Німеччині, де має відбутися чемпіонат, також посилюються заклики відмовитися від його проведення.

Видання зазначає, що IIHF може зіткнутися з відмовою країн від проведення турнірів, проблемами з видачею російським спортсменам віз, а також бойкотом матчів з боку інших національних збірних.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення CAS про допуск російських збірних до чемпіонатів світу IIHF, назвавши його "плямуванням льоду українською кров'ю".

Своєю чергою голова федерації Фінляндії Гейккі Хієтанен наголосив, що країна не гратиме проти збірної Росії, доки триває війна проти України, і намагається об'єднати інші національні федерації, щоб не допустити Росію до чемпіонатів світу.

Джерело: https://www.nytimes.com/athletic/7750422/2026/11/03/russia-hockey-iihf-norway-sweden/?redirected=1