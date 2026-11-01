Фінляндія ініціює обмеження доступу російських спортсменів до Шенгенської зони

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен звернеться до колег з ЄС з пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всіх країн Шенгенської зони.

"Якщо Росія продовжить свою агресивну війну, російським спортсменам наступного року не буде чого робити у Фінляндії. Я маю намір сприяти вжиттю необхідних заходів у найближчі дні. На засіданні Ради з питань закордонних справ у жовтні я звернувся до колег з ЄС із пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія вже працює над цим", – написала Валтонен в соцмережі Х в неділю.

Як повідомлялося, РФ буде дозволено повернутися до чемпіонатів світу з хокею, повідомляє The Associated Press з посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який скасував заборону, що діяла з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Керівні хокейні організації чотирьох країн – Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії – оприлюднили свої заяви, в яких піддали критиці рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску РФ до участі в чемпіонатах під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) у 2027 році.