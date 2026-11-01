Сибіга розкритикував рішення CAS про допуск збірних РФ до чемпіонатів світу з хокею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на легітимізацію Спортивного арбітражного суду (CAS) участі російських збірних в чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею на льоду, назвавши його "плямуванням льоду українською кров'ю".

"Дозволяючи російському хокею повернутися, CAS (Спортивний арбітражний суд) заплямовує лід українською кров'ю. Рішення CAS легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу під егідою @IIHFHockey є неприйнятним", – написав він у соцмережі Х зранку неділі.

Сибіга вважає, що для повернення російських хокейних збірних на міжнародні змагання немає жодних підстав, адже Росія не припинила ні війну, ні вбивства українців, ні атаки на українські міста.

На думку глави українського МЗС, дозволити російським збірним повернутися зараз на чемпіонати з хокею, означає надати Москві міжнародну легітимність, якої вона так прагне.

"Закликаю міжнародну спортивну спільноту та всіх наших партнерів зайняти тверду позицію проти повернення Росії до міжнародних змагань. Жодних "справ як зазвичай" (business as usual) бути не може, доки Росія веде війну проти України", – наголосив міністр.

Сибіга закликав скасувати "це ганебне рішення". Також закликав уряди країн, які не втратили моральних орієнтирів, заборонити російським гравцям в'їзд на свою територію.

"Війна, яку веде Росія, повинна мати наслідки – зокрема й у сфері міжнародного спорту". – підкреслив він.

Як повідомлялося, РФ буде дозволено повернутися до чемпіонатів світу з хокею, повідомляє The Associated Press з посиланням на прийняте у п'ятницю рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який скасував заборону, що діяла з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Керівні хокейні організації чотирьох країн – Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії – оприлюднили свої заяви, в яких піддали критиці рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску РФ до участі в чемпіонатах під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) у 2027 році.