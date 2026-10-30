Хокейні федерації Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії розкритикували рішення CAS про допуск РФ до чемпіонатів

Керівні хокейні організації чотирьох країн – Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії – оприлюднили свої заяви, в яких піддали критиці рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску РФ до участі в чемпіонатах під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) у 2027 році.

Тексти заяв опублікував канадський спортивний телеканал TSN News в соцмережі Х.

"Це рішення кардинально змінює ситуацію щодо проведення Чемпіонату світу з хокею на льоду IIHF 2027 року в Німеччині. Дозвіл Росії на участь матиме для нас, як для господарів турніру, значні наслідки в плані безпеки, політики та економіки. Наразі ми аналізуємо це рішення разом з IIHF і надамо інформацію щодо подальших кроків", – заявив голова правління Федерації хокею Німеччини (DEB) Франк Лутц.

У Федерації хокею Німеччини наголосили, що їх позиція залишається незмінною: вони виступають проти повернення російських національних збірних на міжнародні турніри з хокею на льоду. "Як член IIHF, ми чітко й однозначно заявили про це як Раді IIHF, так і під час слухань у CAS", – повідомив Лутц.

Фінська асоціація хокею на льоду в своїй заяві наголосила, що результат рішення CAS є прямо протилежним тому, на що вони сподівались. "Це рішення в цілому є незрозумілим. Асоціація хокею на льоду рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України; на нашу думку, за нинішніх обставин немає підстав для участі Росії чи Білорусі в міжнародних хокейних змаганнях", – зазначає голова Асоціації Хейккі Хіетанен.

В заяві наголошується, що як член IIHF Фінська асоціація хокею на льоду зобов'язана дотримуватися її рішень, і відповідно до політики, визначеної Фінським олімпійським комітетом, фінські спортсмени та офіційні особи команд мають право брати участь у змаганнях, де представлені РФ чи Білорусь. "Однак жоден гравець чи представник команди не зобов'язаний брати участь у турнірі, в якому беруть участь Росія чи Білорусь… Ми розуміємо та підтримуємо тих, хто не бажає брати участь у таких змаганнях", – заявив Хіетанен.

Чеська асоціація хокею на льоду, в свою чергу, заявила, що "дуже неприємно здивована" рішенням CAS. "Наразі ми детально аналізуємо рішення CAS, а також його практичні та правові наслідки", – йдеться в заяві.

Наголошується, що рішення CAS автоматично не змінить існуючу позицію Чеської асоціації хокею на льоду щодо участі російських національних збірних, а також не змінює чеську правову та інституційну базу.

"Позиція Чеської асоціації хокею на льоду залишається незмінною попри рішення CAS. Ми виступаємо проти участі Росії в турнірах IIHF під час її агресивної війни в Україні", – заявив генеральний секретар Чеської асоціації хокею на льоду Ян Черни.

Австрійська федерація хокею на льоду (OEHV) також висловила жаль з приводу рішення CAS щодо поновлення російських національних збірних у складі змагань IIHF зі вступом у силу, починаючи з сезону 2026/27.

"Позиція федерації залишається незмінною: OEHV рішуче виступає проти повернення Росії. OEHV солідарна з IIHF і підтримує міжнародну керівну організацію в процесі оцінки можливих подальших кроків. Наразі аналізуються можливі наслідки для національних збірних Австрії", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю CAS скасував рішення IIHF, які виключали РФ з турнірів сезону 2026-2027 років, зокрема з чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок. Відповідна заборона для РФ діяла з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

IIHF висловила розчарування щодо цього рішення та заявила, що "залишається при думці, що її рішення були необхідними для забезпечення безпеки та захисту всіх учасників, а також для збереження цілісності змагань". "Хоча IIHF поважає авторитет CAS і діятиме відповідно до його рішення, цей результат не усуває занепокоєння, які лежали в основі її оцінок", – йдеться в повідомленні.

У короткій заяві CAS вказав на відсутність достатніх доказів на підтвердження занепокоєнь IIHF щодо безпеки.

У CAS зазначили, що їх рішення не стосувалося таких того, чи слід вимагати від РФ виступати без національних символів у складі команди нейтральних спортсменів, як це відбувається в деяких інших олімпійських видах спорту.

"Повернення Росії ставить під сумнів хід проведення чемпіонату світу серед чоловіків наступного року в Німеччині, враховуючи, що Україна також кваліфікувалася", – повідомляє The Associated Press.

Видання також зазначає, що наразі незрозуміло, як РФ зможе повернутися до турніру, оскільки жеребкування вже відбулося, а додавання ще однієї команди призведе до нерівномірного розподілу груп та ще більшого подовження турніру, щоб встигнути провести більше матчів. Виключення кваліфікованої команди, щоб звільнити місце для РФ, може викликати негативну реакцію, особливо якщо цією командою буде Україна, яка останньою кваліфікувалася до чемпіонату.

Першим турніром, на який РФ може повернутися, стане чемпіонат світу серед юніорів, що відбудеться в Едмонтоні та Ред-Дірі (Канада) і розпочнеться 26 грудня. Також рішення поширюється на чемпіонат світу серед жінок у Канаді 2026 року та чемпіонати світу серед юніорів до 18 років у 2027 році в Міннесоті (США) та Чехії.

З 2022 року РФ організовувала товариські матчі зі складами, сформованими з молодих гравців, переважно проти сусідніх Білорусі та Казахстану. IIHF також виключила Білорусь, посилаючись на ті самі застереження, що й у випадку з РФ. У рішенні CAS, оприлюдненому в п'ятницю, про Білорусь не згадувалося.