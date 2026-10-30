РФ повернулася до чемпіонатів світу з хокею після рішення спортивного суду

РФ буде дозволено повернутися до чемпіонатів світу з хокею, повідомляє The Associated Press з посиланням на прийняте у п'ятницю рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який скасував заборону, що діяла з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

"CAS скасував рішення IIHF (Міжнародна федерація хокею із шайбою – ІФ-У), які виключали Росію з турнірів сезону 2026-2027 років, зокрема з чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок. Цього року Росія також пропустила олімпійські турніри. Повернення Росії ставить під сумнів хід проведення чемпіонату світу серед чоловіків наступного року в Німеччині, враховуючи, що Україна також кваліфікувалася", – йдеться в повідомленні.

IIHF висловила розчарування щодо цього рішення та заявила, що "залишається при думці, що її рішення були необхідними для забезпечення безпеки та захисту всіх учасників, а також для збереження цілісності змагань". "Хоча IIHF поважає авторитет CAS і діятиме відповідно до його рішення, цей результат не усуває занепокоєння, які лежали в основі її оцінок", – йдеться в повідомленні.

У короткій заяві CAS вказав на відсутність достатніх доказів на підтвердження занепокоєнь IIHF щодо безпеки.

У CAS зазначили, що їх рішення не стосувалося таких того, чи слід вимагати від РФ виступати без національних символів у складі команди нейтральних спортсменів, як це відбувається в деяких інших олімпійських видах спорту.

Видання зазначає, що це рішення є безпосереднім викликом для нового президента IIHF Франца Райндля, чия рідна країна Німеччина прийматиме чемпіонат світу серед чоловіків наступного року, а голова Німецької федерації хокею Франк Лутц вже заявив у п'ятницю, що Німеччина, як і раніше, виступає проти допуску РФ до турніру і що "допуск Росії матиме для нас, як для господарів, значні наслідки з точки зору безпеки, політики та фінансів"".

Зазначається, що наразі незрозуміло, як РФІ зможе повернутися до турніру, оскільки жеребкування вже відбулося, а додавання ще однієї команди призведе до нерівномірного розподілу груп та ще більшого подовження турніру, щоб встигнути провести більше матчів. Виключення кваліфікованої команди, щоб звільнити місце для РФ, може викликати негативну реакцію, особливо якщо цією командою буде Україна, яка останньою кваліфікувалася до чемпіонату.

Першим турніром, на який РФ може повернутися, стане чемпіонат світу серед юніорів, що відбудеться в Едмонтоні та Ред-Дірі (Канада) і розпочнеться 26 грудня. Також рішення поширюється на чемпіонат світу серед жінок у Канаді 2026 року та чемпіонати світу серед юніорів до 18 років у 2027 році в Міннесоті (США) та Чехії.

З 2022 року РФ організовувала товариські матчі зі складами, сформованими з молодих гравців, переважно проти сусідніх Білорусі та Казахстану. IIHF також виключила Білорусь, посилаючись на ті самі застереження, що й у випадку з РФ.

У рішенні CAS, оприлюдненому в п'ятницю, про Білорусь не згадувалося.