Федерація гімнастики України відмовилася приєднатися до звернення Захарової до FIG щодо присутності у FIG росіян

Федерація гімнастики України відмовилася приєднатися до звернення своєї віцепрезидентки та олімпійської чемпіонки Стелли Захарової до Міжнародної федерації гімнастики (FIG) щодо присутності у FIG російських організацій, однак процедура розгляду звернення триває: матеріали вже передано від Gymnastics Ethics Foundation (GEF) до FIG для наступного етапу.

"Ми запропонували Українській федерації гімнастики приєднатися до цього процесу, але отримали відмову. Це не припинило розгляд. GEF завершив свою частину, і тепер матеріали переходять до FIG", – наводяться у пресрелізі ГО "Спортивний контекст", яке супроводжує звернення, слова Захарової.

У релізі наголошується, що процедура була ініційована в межах чинних нормативних механізмів FIG і не залежить від використання національною федерацією власних повноважень як члена міжнародної федерації, втім приєднання Федерації гімнастики України могло посилити позицію української сторони на інституційному рівні.

У ГО "Спортивний контекст" нагадали, що метою звернення є оцінка FIG в межах спортивного права та її власних процедур зафіксованих фактів проведення та залучення Росією змагань, спортсменів, тренерів та суддів з міжнародно визнаних тимчасово окупованих територій України.

Остаточного рішення щодо порушеного питання наразі не ухвалено. Передача матеріалів із GEF до FIG означає продовження процедури та її перехід до наступного етапу розгляду, йдеться у релізі.