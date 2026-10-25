Міжнародна федерація важкої атлетики обрала Росію місцем проведення чемпіонату світу у 2030 році

Виконавча рада Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) визначила Москву місцем проведення чемпіонату світу серед дорослих у 2030 році.

Як повідомляється на офіційному сайті IWF, відповідне рішення ухвалено в межах визначення місць проведення чотирьох чемпіонатів світу з важкої атлетики на період із 2028 до 2030 року.

"У 2028 році Чемпіонат світу IWF серед молоді відбудеться в Пріштіні (Косово), а Чемпіонат світу IWF серед юніорів – у Каракасі (Венесуела). Що стосується Чемпіонату світу IWF серед дорослих у 2029 році, то він відбудеться в Ахмедабаді (Індія), а Москва (Росія) прийме чемпіонат 2030 року", – зазначається в повідомленні, поширеному на офіційному сайті відомства.

Генеральний секретар IWF Хосе Квіньонес після голосування Виконавчої ради заявив, що всі подані заявки були чудовими, та висловив упевненість в успішному проведенні чемпіонатів у країнах-господарях: " "Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах стануть величезним успіхом".