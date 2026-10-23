Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі та проросійський функціонер Ахролджан Рузієв втратили членство в Бюро Об'єднаного світу боротьби (UWW), повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Двоє проросійських функціонерів втратили членство в Бюро Об'єднаного світу боротьби – UWW. Це президент Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі та проросійський функціонер Ахролджан Рузієв. Для Маміашвілі це чергова суттєва втрата позицій. Ще в липні за ініціативи України ЄС запровадив проти нього персональні санкції разом із Дегтярьовим і Дворковичем. Уже в серпні він залишив посаду віцепрезидента UWW на прохання більшості членів Бюро. Федерація офіційно пов'язала це рішення з наслідками санкцій ЄС. Тепер Маміашвілі не переобрали і до складу Бюро", – написав Бідний в мережі Facebook.

На думку українського міністра, це приклад, як працює постійна робота Мінспорту з дипломатами та адвокація проти Росії.

"Міжнародні санкції вже мають конкретні наслідки для російських посадовців у світовому спорті. Росія роками розставляла своїх людей на посади у міжнародних федераціях. І тепер ці позиції слабшають. Продовжимо збирати докази і працювати з партнерами, щоб посилювати санкції й агресору не було місця у світовому спорті", – додав він.