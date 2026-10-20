Вже 18 країн відмовилися від участі в турнірі U-15, на який ФІФА запросила російську збірну – Бідний

Вже 18 країн відмовились від участі в турнірі U-15 в Азербайджані, на який ФІФА запросила, зокрема, й російську збірну, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Це ще один результат системної спортивної дипломатії та постійної роботи з європейськими партнерами. А також – хорошої роботи Української асоціації футболу, яка окремо звернулася до європейських федерацій, щоб повідомити про участь росії та донести позицію України. Частина країн зреагувала саме на заяви від асоціації та не їдуть на турнір або не гратимуть проти росіян", – написав Бідний в соцмережі Facebook.

Він також відзначив позицію Литви, яка відмовилася допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території. Через це Міжнародний союз сучасного п'ятиборства позбавив Каунас права приймати етап Кубка світу у 2027 році.

"Важливо, що дедалі більше країн, Європейський Союз відстоюють позицію, що допускати росіян до міжнародних змагань, тим паче під їхніми державними прапорами, – означає толерувати агресію та давати росії можливість використовувати спорт для відбілювання злочинів. Вдячний за це партнерам! Зі свого боку продовжимо працювати з урядами країн-партнерів, міжнародними спортивними організаціями та федераціями, щоб ця позиція отримувала ще більше підтримки та підтверджувалася діями та санкціями", – резюмував він.