Льодова арена дитячо-юнацької школи "Крижинка" пошкоджена в Києві під час обстрілу

Федерація хокею України повідомляє про пошкодження льодової арени на вулиці міста Шалетт в Дніпровському районі міста Києва, де проводилися змагання дитячих та дорослих груп.

"Внаслідок нічної російської ракетної атаки по Києву пошкоджено льодову арену "Шалетт" Арена зазнала значних пошкоджень через руйнування зовнішньої стіни, частини стін та підвісних стель у приміщеннях, зокрема роздягальнях, вікон та дверей в будівлі", – повідомляється на сторінці Федерації у Facebook у понеділок.

Зазначається, що це домашня арена дитячо-юнацької школи "Крижинка", майданчик, який приймає змагання різних вікових груп, дорослого Чемпіонату України та аматорських ліг.

У зв'язку з цим Федерація хокею України виступила за недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань. "Чергове нагадування, що країнам-терористкам не місце у міжнародному спорті ні під власним прапором, ні під жодними нейтральними статусами", – йдеться в повідомленні.