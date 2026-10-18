ФК "Динамо" звільнив головного тренера Костюка через 10 міс. після призначення

Президент футбольного клубу (ФК) "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс після матчу 9-го туру УПЛ проти "Полісся", в якому столичний клуб зазнав поразки 1:3 своїм рішенням звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера, яку той займав з середини грудня минулого року.

"До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, до поєдинку 23-го жовтня проти "Кудрівки", команду як виконувач обов'язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек", – йдеться у повідомленні на сайті клубу.

До цього Кендзьорек працював асистентом головного тренера першої команди "Динамо", тренером-аналітиком і спеціалістом зі стандартних положень "біло-синіх", йдеться на сайті. Свою тренерську кар'єру розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в "Ракуві", який за цей час виграв другу та першу польські ліги. Потім входив до тренерського штабу "Леха" (Познань), з яким став чемпіоном, а перед переходом до "Динамо" очолював "Радомяк", працюючи на посаді головного тренера.

Як повідомлялось, 28 листопада минулого року керівництво київського "Динамо" вирішило звільнити увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським після незадовільних результатів, які демонструвала команда в останніх матчах.

"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі… Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", – сказав під час призначення Костюка головним тренером Суркіс. Зазначалося, що керівництво клубу повністю довіряє Костюку і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі.

Втім влітку "Динамо" вперше за 21 рік вилетіло з єврокубків раніше фінального раунду кваліфікації. Наразі столичний клуб йде третім в чемпіонаті та відстає на 8 очок від лідера – донецького "Шахтаря", а минулий сезон команда втретє за часів незалежності залишилися без медалей, посівши четверте місце.