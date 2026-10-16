Англійські ФК обговорюють залучення кредитів із прив'язкою до вартості футболістів – ЗМІ

Англійські футбольні клуби та їхні кредитори активізували обговорення кредитування, прив'язаного до вартості футболістів, пише Financial Times із посиланням на джерела у футбольній галузі.

Розмір таких кредитів визначається з огляду на вартість ігрового складу (squad-value financing), і іноді забезпеченням виступають лише гіпотетичні виплати за трансфер.

За словами джерел, на таку схему робить ставку лондонська фінансова компанія 23 Capital, яка відновила діяльність після ліквідації, спричиненої пандемією.

Іспанські, португальські, італійські, французькі та бельгійські клуби вже залучали такі кредити, зазначає одне з джерел.

Протягом останніх кількох років цю схему впроваджують у Європі компанії Tifosy та Fasanara, які видали кредити приблизно на чверть вартості ігрових складів клубів, заявили двоє з джерел.

"Футбольним клубам потрібен капітал у моменти, які не завжди збігаються з надходженням доходів, – зазначає головний виконавчий директор Fasanara Франческо Філія. – Наша спортивна дебіторська заборгованість і стратегія фінансування з прив'язкою до складу гравців покликані усунути цю прогалину".

В Англії структура такого фінансування ще опрацьовується, але, за словами джерел, кредитори, чиї вимоги забезпечені гіпотетичними виплатами, не матимуть права вимагати продажу гравців. Якщо ж клуб когось продасть, кредитор матиме першочергове право на частину майбутніх платежів, повідомили два джерела. За їхніми словами, кредиторів влаштовує така позиція, оскільки вони вважають, що клуби будуть змушені продавати гравців у разі фінансових труднощів.

Клуби охочіше братимуть такі кредити для купівлі футболістів у січневе трансферне вікно і погашатимуть їх за рахунок коштів від продажу в літнє вікно, заявляє один топменеджер.

За даними Transfermarkt, шість із десяти провідних футбольних клубів за вартістю складу – англійські. Минулого літа світові футбольні клуби витратили на трансфери рекордні EUR10,8 млрд, зокрема, 38% цієї суми виплатили клуби англійської Прем'єр-ліги, підрахувала Tifosy.