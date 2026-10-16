Бідний: Понад 800 спортсменів і тренерів загинули через агресію РФ

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що уже понад 800 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію.

"Найбільші втрати – це наші люди. Більше ніж 800 наших атлетів і тренерів уже загинули. Скільки ми спортивного резерву недоотримали", – сказав Бідний в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він наголосив, що під час війни соціально-гуманітарна сфера будь-якої країни буде страждати і зазнавати втрат, зокрема, через виїзд молоді і спортсменів.

Також міністр зауважив, що в умовах війни не можна говорити про повноцінне відновлення зруйнованих спортивних об'єктів чи про побудову нових, оскільки пріоритети держави інші.

Як повідомлялося, 23 червня міністр спорту України Матвій Бідний заявляв, що 682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію, 19 перебувають у російському полоні, а 13 вважаються зниклими безвісти.