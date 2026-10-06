Президентом НОК переобрано Гутцайта

Вадима Гутцайта переобрано на посаду президента Національного олімпійського комітету України (НОК) на 2026-2030 рр., повідомили в Комітеті з посиланням на рішення звітно-виборної Генеральної асамблеї від 6 жовтня.

"Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером національної збірної України з фехтування, очолював Федерацію фехтування України, був Міністром молоді та спорту України, а з 2022 року очолює Національний олімпійський комітет України", – йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що за обрання Гутцайта президентом НОК України проголосували 164 делегатів, проти – 0, утрималися – 2.

Крім того, під час засідання делегати обрали керівний склад організації. Віцепрезидентами НОК України стали Олексій Перевезенцев – перший віцепрезидент; Олексій Дніпров – віцепрезидент; Олександр Крикун – віцепрезидент; Марія Булатова – віцепрезидентка.

Затверджено новий склад виконавчого комітету, до якого увійшов 21 представник спортивної спільноти.