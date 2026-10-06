Ченцов про футбольний матч між збірними України та Угорщини: Ми купу енергії спалили, щоб вчора команди обнялися

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що дипломатія доклала значних зусиль, щоб збірні України і Угорщини по футболу поводили себе конструктивно на полі під час нещодавнього матчу.

"У нас є дуже багато противників, насамперед Російська Федерація, які дуже щільно слідкують за кожним нашим кроком зараз. Ви бачите, що відбувається навіть з футболом. Я ці вихідні займався футбольною дипломатією. Ми купу енергії спалили, щоб вчора команди обнялися, побудувалися… Це смішно, але цього не було, щоб дві збірні отак себе конструктивно поводили на полі", – сказав Ченцов на засіданні комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у вівторок.

Він додав, що в цей час в ефірі відбувалося "внесення в різні списки угорських депутатів і футболістів", бо Росія намагається нашкодити і знайти будь-які приводи зірвати налагодження взаємин між країнами.

5 жовтня збірна України по футболу поступилася Угорщині з рахунком 1:2 у матчі четвертого туру Ліги націй, перший матч з угорцями українці виграли 25 вересня 1:0.