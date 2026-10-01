Програму "Ветеранський спорт" призупинили від жовтня через нестачу коштів – Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України повідомляє, що жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не стартуватиме, а відомство працює над її продовженням у 2027 році.

"Україна продовжує жити в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації. Головним пріоритетом державних видатків залишається оборона країни. За цих умов можливості державного бюджету для фінансування інших напрямів обмежені. Водночас попит на програму "Ветеранський спорт" виявився значно вищим, ніж очікувалося", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у 2026 році на неї спочатку було передбачено 600 млн грн – із розрахунку на 100 тис. отримувачів щокварталу. Відповідно, за три квартали очікували близько 300 тис. заявок, натомість програмою скористалися понад 800 тис. разів.

Через такий попит протягом року на програму додатково спрямовували кошти, і загалом у 2026 році здійснено виплати на понад 1,2 млрд грн – більш ніж удвічі більше від початково передбаченого обсягу.

"Таким чином, програма вже охопила стільки учасників, скільки дозволяє бюджет на цей рік. На виплати спрямували всі передбачені кошти, зокрема й ті, що повернулися за попередні періоди. Оскільки наявний фінансовий ресурс вичерпано, для проведення жовтневого етапу необхідне додаткове фінансування. Однак наразі можливості виділити на нього кошти з державного бюджету немає. Тому, на жаль, у жовтні новий етап подання заявок у Дії не відкриватиметься, а виплати в розмірі 1 500 грн у межах цього етапу не проводитимуться", – констатували в Міністерстві.

В той же час, Мінветеранів заявляє, що працює над тим, щоб у 2027 році перевести програму з експериментального формату на постійну основу.

Як повідомлялося, 3 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання коштів учасниками бойових дій щоквартально можна було через застосунок "Дія".