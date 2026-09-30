Подоляк: Моя функція у ФІДЕ – просувати вплив України та зменшувати вплив РФ

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що погодився на посаду віцепрезидента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), щоб використовувати цю платформу для просування інтересів України та зменшення впливу РФ у міжнародній спортивній організації.

"Моя функція – це абсолютно конкретне використання майданчика, глобального майданчика, для того, щоб просувати впливи України, для того, щоб зменшувати впливи Росії, для того, щоб можна було ще додаткові отримати спроможності для тиску, інформаційного тиску", – сказав Подоляк у відеозверненні, опублікованому на його Instagram-сторінці.

Він зазначив, що існують електоральні віцепрезиденти ФІДЕ, яких обирають на Конгресі, та виконавчі віцепрезиденти, яких пропонує президент федерації. За словами Подоляка, він є саме виконавчим віцепрезидентом, якого запропонував новообраний президент ФІДЕ Тимур Турлов.

Подоляк також заявив, що його призначення не потребувало погодження з Федерацією шахів України, і назвав своє входження до керівництва ФІДЕ можливістю для посилення позицій України та подальшого витіснення російського впливу з міжнародної спортивної організації.

Як повідомлялося, президент Казахстанської шахової федерації, засновник та гендиректор Freedom Holding Corp. з капіталізацією $11 млрд Тимур Турлов, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосувала персональні санкції, обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Турлов 21 вересня цього року у соцмереж X написав пост про Україну як про одну з провідних шахових держав світу, яка "повинна мати власний голос під час обговорення та ухвалення рішень, а також можливість безпосередньо порушувати питання, важливі для її шахової спільноти", та запросив радника Офісу президента України, як це вказано у нього на сторінці у соцмережі X, Михайла Подоляка погодитися на посаду віце-президента ФІДЕ.

Подоляк погодився, "щоб міжнародні федерації відійшли від інтриг і політики".

В той же час Федерація шахів України, яку очолює колишній радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, заявила про обурення діями Подоляка та попросила взяти на контроль дану ситуацію президента України Володимира Зеленського, голову його Офісу Кирила Буданова, прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра спорту Матвія Бідного.