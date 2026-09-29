ФІФА звинуватила УЄФА у переслідуванні президента Інфантіно – ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) подала до суду в США позов проти Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), звинувативши його в поширенні неправдивої інформації про президента федерації Джанію Інфантіно, повідомляє в понеділок Sky News.

"Без будь-яких підстав УЄФА припускає, що Інфантіно намагався отримати особисту вигоду від пропозиції щодо FIFA Forward Enterprise (FFE)", – йдеться у позовній заяві, з якою ознайомився телеканал.

ФІФА звернулася до федерального окружного суду Південного округу Флориди після того, як УЄФА вимагала оприлюднення всіх документів, пов'язаних із спробою створення дочірньої компанії федерації FFE. При цьому у федерації заявили, що можуть подати на Інфантіно до суду у Швейцарії за зловживання службовим становищем.

У позові ФІФА йдеться про те, що "поведінка УЄФА свідчить про те, що це звернення було зроблено недобросовісно та з метою переслідування". Також юристи федерації зазначають, що припущення УЄФА про те, що Інфантіно порушив будь-які закони або етичні принципи, є безпідставним.

В УЄФА припустили, що Інфантіно навмисно занизив передбачувану вартість FFE, яка мала становити $20 млрд, з метою отримання особистої вигоди. Зокрема, у федерації заявили, що він міг розробити пропозицію спільно з невеликою групою потенційних інвесторів.

Відкрите протистояння низки футбольних організацій з Інфантіно розпочалося в липні, коли він спробував реалізувати проєкт із залучення приватних інвесторів до проведення чемпіонатів. Критики плану заявили, що Інфантіно, прагнучи максимізувати прибуток, забув про інтереси футболу, гравців та вболівальників. У підсумку голова ФІФА відмовився від проєкту, проте це не зупинило його опонентів, які продовжують домагатися його відставки або, як мінімум, – відмови від плану домагатися переобрання наступного року.

Джерело: https://news.sky.com/story/fifa-accuses-european-football-chiefs-of-harassment-against-gianni-infantino-13593096