Федерація шахів України закликає Міжнародну федерацію не призначати Подоляка і Колобкова віцепрезидентами ФІДЕ

Федерація шахів України (ФШУ) закликає Міжнародну федерацію шахів не призначати радника Офісу президента України Михайла Подоляка і колишнього міністра спорту РФ Павла Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.

"26 вересня 2026 року на Генеральній асамблеї міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було обрано нового президента організації. Ним став Тимур Турлов, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом президента України. Крім того, за наявною інформацією, проти Турлова готуються інші дієві санкції. На засіданні Генеральної асамблеї Тимур Турлов оголосив, що на посади віце-президентів ФІДЕ призначено громадянина України Михайла Подоляка і громадянина російської федерації (рф) Павла Колобкова", – йдеться в повідомленні федерації.

Федерація шахів України заявляє, що не уповноважувала Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ, так як він не має відношення до Федерації та шахового життя в Україні.

Також там заявляють, що Колобков, колишній міністр спорту РФ, не може обіймати посади в ФІДЕ, так як членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ на даний час призупинено.

У зв'язку з цим ФШУ вимагає не призначати Подоляка і Колобкова на посади віце-президентів ФІДЕ.

Крім того, ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

Як повідомлялося, президент Казахстанської шахової федерації, засновник та гендиректор Freedom Holding Corp. з капіталізацією $11 млрд Тимур Турлов, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосувала персональні санкції, обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).